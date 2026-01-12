Cierra la escuela infantil de Zaragoza donde denunciaron abusos a menores

La escuela infantil Waldorf Munay, ubicada hasta ahora en el barrio zaragozano del Arrabal zaragozano, ha cerrado sus puertas. Así se puede constatar en las instalaciones del centro, donde únicamente aparece un cartel improvisado donde se puede leer, escrito a mano, «Próxima apertura», sin más datos ni detalles. Ya no queda ni rastro de los rótulos que, en las verjas que rodean el recinto, promocionaban esta guardería, que se hizo famosa a comienzos del presente curso escolar por varias denuncias de presuntos abusos sexuales a menores.

De hecho, un trabajador del centro fue detenido el pasado 5 de septiembre por presuntos «tocamientos» a algunos menores, aunque fue puesto en libertad tras prestar declaración. Esta situación llevó a varias familias que llevaban a sus hijos e hijas al centro a crear la Plataforma Afectados Munay. En un primer momento, fueron dos familias las que denunciaron a este trabajador del centro, aunque ya entonces una de las denunciantes deslizó que podría haber al menos otros dos casos más de posibles abusos, que se sumarían a las dos denuncias que sí fueron interpuestas ante la Policía Nacional, lo que dejaría al menos un total de cuatro posibles afectados.

Una de las familias que integra la Plataforma Afectados Munay llegó a compartir su historia en la página web, en la que cuenta que su hija cambió de actitud a los pocos meses de estar en el centro: «Su carácter se volvió muy ansioso y empezó a tener miedo de los varones a los que no conocía. Lloraba porque no quería ir al colegio y se hacía pis encima al salir porque no quería usar el baño porque le daba pánico hacerlo».

Cartel de 'próxima apertura' donde estaba la escuela infantil Waldorf Munay de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El mismo testimonio indica que sacaron de la escuela a la menor «cuando el profesorado no estuvo a la altura negando que hubiera un problema». A este se suman otras declaraciones publicadas en la plataforma, y al menos tres apuntan a una «falta de empatía» por parte de la escuela privada y de sus maestras, así como a una sorpresiva «frialdad» en sus respuestas.

Desde el TSJA aseguraron que el investigado era «una persona contratada que hacía labores de mantenimiento», y descartaron así lo informado por las denunciantes, que apuntaron que este tenía una relación sentimental con la dueña de la escuela infantil, que había llegado a impartir clases de música, ayudar en el servicio de comedor (en cocina) y también a las tutoras de algunas clases en tareas de acompañamiento de los niños para ir al baño. El acusado tenía prohibido el acceso al centro del Arrabal.