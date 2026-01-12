Condenado un interno de Atades por matar a un compañero de 75 años en un centro de Alagón

La Audiencia Provincial de Zaragoza tenía previsto iniciar este lunes un juicio con jurado popular por la muerte de un interno de Atades a manos de un compañero, Aarón Jiménez Jiménez, en el centro Ciudad Residencial Sonsoles de Alagón. Pero la vista se ha despachado en apenas unos minutos, el poco tiempo que se ha necesitado para que el acusado reconociera unos hechos que le exoneran de la cárcel al aplicarse la eximente completa de trastorno mental. Así que no ha sido necesaria la constitución del jurado, solo la conformidad de Aarón Jiménez al pacto entre todas las partes para aceptar la condena: su internamiento en un centro adecuado a sus patologías por un plazo máximo de diez años. Y se deberá indemnizar a la hermana de la víctima con unos 26.000 euros, la mitad de los cuales los abonará Atades como responsable civil subsidiario.

Son los términos del acuerdo suscrito entre la fiscal Rosa Senra, la acusación particular a cargo de Cristian Monclús y la defensa ejercida por Iván Sanz Burgos, además de otros tres abogados en representación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), de Atades y de la compañía aseguradora Axa. De esta forma se ha declarado culpable Aarón Jiménez de un delito de homicidio por dolo eventual por unos hechos que tuvieron lugar sobre las 09.30 horas del 7 de junio de 2023, cuando empujó a la víctima contra el suelo y le pisó varias veces la cabeza. A las dos semanas, el día 22 de juniode 2023, murió en el hospital Clínico Lozano Blesa.

"Voluntad anulada"

"Debido a su patología, su voluntad en ese momento se encontraba completamente anulada, lo que determinó que, aunque no quisiera causar de modo directo la muerte, continuara agrediéndole, pese a saber que era muy probable que muriera", recoge el escrito conjunto de conformidad sobre la responsabilidad de Aarón Jiménez, un veinteañero que tiene reconocido un grado de discapacidad del 70%. Y la víctima, de 75 años de edad, estaba tutelada, era "parcialmente dependiente" y padecía una deficiencia mental media.

Los abogados de las cinco partes personadas en el procedimiento, este lunes, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"A consecuencia de dichas patologías, en el momento de los hechos su capacidad cognitiva podría estar conservada, pero tenía completamente anulada su capacidad", continúa este mismo documento sobre Aarón Jiménez, a quien se le ha reconocido la eximente completa de trastorno mental. Entre otras patologías, por ejemplo, se enumeran trastorno mixto de la personalidad con rasgos histriónicos y sociopáticos y trastornos de la conducta.

Por eso este mismo lunes ha estado acompañado en el banquillo por un facilitador en el caso de que hubiera necesitado su apoyo para entender la cuestiones que se han planteado en la sala. A ambos se ha dirigido la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Mercedes Terrer, para certificar que el acusado estaba de acuerdo con la condena que luego ha dictado in voce la misma Terrer. Sobre el pago de la indemnización se ha puntualizado que él ya ha consignado 8.000 euros en las arcas del juzgado, por lo que la cantidad restante y las costas las abonará en 48 mensualidades. Los otros 12.868 euros corren a cargo de la Axa, la asegurada de Atades.