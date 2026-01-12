Un detenido por robar en coches en Zaragoza: guardaba el botín en un bajo okupado

Es misterioso encontrar a una persona en el interior de un vehículo con las ventanillas fracturadas y su interior revuelto. Son unos indicios que, evidentemente, apuntan a un ladrón. Y así se certificó hace unos días cuando la Policía encontró a A. G. (Argelia, 2000) en un turismo estacionado en la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza. Se trata de un okupa de este mismo barrio de Las Delicias que reside en un local de la calle Borja (49), donde los agentes hallaron ordenadores y otros efectos que habían sido sustraídos en otros golpes similares. Por eso se detuvo a este joven argelino de 25 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Así consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario con las pesquisas que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias. En este mismo documento se hace constar que el local en el que residía A. G. se ha convertido en "un foco de delincuencia" desde que el año pasado fuera okupado. Por la usurpación de la propiedad se formuló denuncia en el mes de junio de 2025 y el 2 de septiembre se interpuso una segunda denuncia por el enganche ilegal de la luz.

Su 'modus vivendi'

Sobre el detenido se reseña que hace unas semanas, el 16 de diciembre de 2025, fue sorprendido mientras robaba patinetes. Y apenas unos días después, el 2 de enero, se le detuvo por otro robo en vehículo tras encontrarse en la entrada del local múltiples efectos procedente de un robo denunciado en la comisaría de Delicias. "Por todo ello, esta instrucción considera que el detenido tiene como 'modus vivendi' la comisión de robos en interior de vehículos y otros ilícitos contra el patrimonio (...), existiendo indicios importantes de que el local de la calle Borja es empleado para almacenar objetos y efectos que provienen de su activdad ilícita", exponen los investigadores.

Fue este sábado cuando pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, en funciones de guardia, cuya titular decretó su puesta en libertad. Asistido por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, A. G. se acogió a su derecho a no declarar. Tiene once antecedentes.