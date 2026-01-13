El cura extraditado a México por presuntos abusos daba catequesis en una parroquia de Zaragoza

Ramón L. E., un cura zaragozano de 58 años que ha sido extraditado a México por presuntos abusos a tres menores de edad, fue profesor de catequesis en la iglesia San Pío X, en La Jota, hasta su detención en el mes de marzo de 2025. Y es que, apenas un año antes, el 10 de abril de 2024, el Arzobispado de Zaragoza le ordenó vicario parroquial cuando sobre él ya pesaba una orden de detención que había dictado la Justicia mexicana en julio de 2023. Pero en el Arzobispado de Zaragoza alegan que desconocían esa información porque la congregación a la que pertenece Ramón L. E., los Misioneros de la Consolota, no les facilitaron ese dato en la carta de presentación que remitieron sus superiores.

Así lo han defendido fuentes de la archidiócesis a este diario tras conocerse hace unas semanas que la Audiencia Nacional había aprobado su extradición por unos presuntos abusos que tuvieron lugar en el estado de Jalisco. "En ningún caso, el Arzobispado de Zaragoza fue advertido por sus superiores de que sobre esta persona constara alguna duda sobre su comportamiento o que pesara sobre él alguna investigación en curso", han argumentado sobre el nombramiento pastoral de Ramón L. E. que tuvo lugar el 10 de abril de 2024.

"Un diálogo"

Prácticamente un año después, el 31 de marzo de 2025, causó baja como vicario parroquial tras ser detenido unos días antes en la capital aragonesa. "A raíz de este hecho, el Arzobispado mantuvo un diálogo con los superiores de la congregación. En las mismas fechas, el vicario general del Arzobispado se reunió con el consejo pastoral de la parroquia de San Pío X para explicar el asunto y responder a las preguntas que surgieran", han añadido estas mismas fuentes.

Son unos hechos que se remontan a la primavera de 2022, unos presuntos abusos sexuales a tres niñas de 10, 12 y 13 años, dos de ellas hermanas, que residían en un albergue cristiano del estado de Jaslico que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerables. En sendas denuncias relatan todas ellas que el cura les conducía a la sala de la televisión, donde supuestamente les agredía sexualmente cuando se encerraba con ellas para confesarles. Y le denunciaron tras saber que Ramón había salido de México.