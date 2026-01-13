Desmantelado un grupo dedicado al robo de cable de cobre que dejó sin servicio telefónico a varios pueblos de Huesca
Se han detenidos a tres personas como presuntas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de robo con fuerza
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civill de Barbastro en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Barbastro, en el marco de la Operación Chacopper, procedieron a la detención de tres personas, como supuestas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de robo con fuerza de cableado telefónico de cobre, ocurridos en el término municipal de Castillazuelo.
El día 21 de diciembre del pasado año 2025, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, inició las investigaciones a raíz de una denuncia por la sustracción días antes, de 1.000 m. de cableado telefónico de cobre, que discurre paralelo a la carretera A-1232 del término municipal de Castillazuelo, habiendo dejado sin servicio telefónico a varias poblaciones cercanas, afectando especialmente a personas de edad avanzada que dependen del teléfono para sus gestiones administrativas y necesidades cotidianas, siendo el valor de lo sustraído y de los daños ocasionados de unos 1.000 €.
En el transcurso de las averiguaciones de los hechos acaecidos, los agentes pudieron determinar la existencia de un grupo criminal organizado que, de manera reiterada, en varios días y mismo modus operandi, sustraía tramos de cable de cobre, aprovechando el horario nocturno y zonas de difícil acceso. Así mismo, se pudo acreditar que utilizaba un vehículo a nombre de una empresa para dificultar la labor policial y así desplazarse a los lugares de los robos.
Finalmente, el pasado 8 de enero, agentes del Equipo ROCA, apoyados por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Barbastro, procedieron a la detención de tres personas como posibles autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de robo con fuerza, siendo dos hombres y una mujer entre 30 y 50 años, todos vecinos de la comarca del Cinca Medio.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Tribunal de Instancia Plaza núm. 1 de Barbastro, quedando los detenidos en libertad con cargos, con la obligación de personarse cuando la Autoridad Judicial lo estime conveniente.
