Aumento "exponencial" de robos en coches en Las Delicias: crecen un 85% en un solo año

Los últimos robos que han sufrido diversos turismos estacionados en Las Delicias solo son la punta del iceberg de una tendencia que se viene repitiendo en los últimos meses en este barrio de Zaragoza. Y es que, según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, este tipo de delito ha experimentado "un aumento exponencial" a lo largo del último año con un crecimiento superior al 85% respecto al periodo anterior. Solo este mes de enero, entre las madrugadas del 4 y del 8 de enero, se ha sorprendido a dos ladrones en las calles Domingo Rahm y Duquesa Villahermosa. Pero hay mucho más trabajo sobre la mesa de los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias...

En esos cuatro días, de hecho, se tiene constancia de la comisión de otros cinco robos tras las denuncias que se interpusieron en las comisarías de Delicias (3) y de Actur (2). En estos casos fueron violentados sendos vehículos que permanecían estacionados muy cerca de un bajo okupado de la calle Borja (49), donde uno de los últimos detenidos guardaba el botín que iba acumulando. Y hasta 65 efectos halló la Policía en el registro practicado hace unos días, tal y como había sucedido apenas unos días antes cuando sorprendieron a otro amigo de lo ajeno con una mochila de herramientas mientras merodeaba la zona.

"Un grave quebranto"

"Este tipo de delitos supone un grave quebranto para los perjudicados que se ven privados de los bienes materiales sustraídos así como del uso y disfrute del vehículo de su propiedad, que debe ser llevado a reparación al tener la luna fracturada, imposibilitando su empleo durante largos periodos de tiempo", reseñan los investigadores en uno de los atestados que se han tramitado en los últimos días por los mencionados robos. En estos mismos documentos, y "entre otros motivos", se explica este aumento por "la actividad incesante" de algunos de los últimos detenidos.

A principios del mes de diciembre ya se detuvo a un viejo conocido de la Policía a quien se imputaron unos 40 robos en vehículos, algunos de ellos cometidos en garajes de urbanizaciones de este mismo barrio de Las Delicias y del entorno de Universidad. Entre todos ellos, por ejemplo, constan los robos cometidos en Residencial Condes de Aragón II, donde se vandalizaron once vehículos en dos noches distintas, la de 14 y la del 22 de octubre de 2025.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón reconocen dicho aumento, aunque alega que se venía de "cifras muy bajas" por una tipología delictiva que se había reducido "muchísimo" en los últimos años. "Se trabaja intensamente desde el punto de vista preventivo y reactivo", añaden estas mismas fuentes, quienes recalcan la importancia de las últimas operaciones que se han llevado a cabo en Las Delicias.