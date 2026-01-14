Investigado un conductor por circular a 186 km/h en un tramo limitado a 90 en la N-234

La Guardia Civil investiga a un conductor de 23 años por un supuesto delito contra la seguridad vial tras ser detectado a 186 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 en la N-234 a su paso por el término municipal de Bijuesca, en la provincia de Zaragoza.

Los hechos, de los que informa este miércoles el instituto armado, ocurrieron el pasado 9 de enero en el kilómetro 297,200 de la carretera N-234, en el tramo Sagunto-Burgos, cuando un radar móvil del Destacamento de Tráfico de Calatayud controlaba la velocidad en una vía interurbana con limitación máxima de 90 kilómetros por hora.

Durante el control, los agentes detectaron un turismo de gran cilindrada que circulaba a una velocidad superior en más de 96 kilómetros por hora a la permitida, lo que constituye un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad. Ante esta circunstancia, se procedió a la investigación del conductor, un varón de 23 años residente en Soria.

El supuesto delito está tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal y conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y cuatro años.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Zaragoza ha instruido las diligencias correspondientes y ha puesto al presunto autor de los hechos a disposición judicial.

La Guardia Civil recuerda que la velocidad inadecuada es uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales, especialmente en aquellos con víctimas mortales, y subraya la importancia de prevenir este tipo de conductas antes de que deriven en accidentes graves.