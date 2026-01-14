El juez envía a prisión al hombre que agredió a su pareja y su hija de tres años en Zaragoza

Arturo LL. T., un hombre detenido este martes en Las Delicias por agredir a su pareja y a su hija de tres años, ha ingresado hoy en la cárcel de Zuera. Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Zaragoza, en funciones de guardia, una vez que la Policía pudo localizar a este varón en un piso de la avenida Madrid (283). Allí permanecía oculto desde que hace una semana se conocieran los hechos una vez que su pareja pudo abandonar el domicilio en el que residía la hija de esta veinteañera, una menor de tres años a quien se ha asistido en el hospital Universitario Miguel Servet.

En el centro hospitalario, de hecho, se activó el protocolo de actuación una vez que los doctores comprobaron las lesiones que presentaba la menor de edad. Son unas heridas de "extrema gravedad" que también se constataron en la progenitora, por lo que se encuadró a ambas en el nivel más alto que contempla el sistema Viogén: el riesgo extremo. Y, en términos de protección, este nivel de riesgo contempla el acompañamiento de una patrulla policial durante las 24 horas del día tal y como ha sucedido en esta ocasión.

Detención

Fue la gravedad que apreciaron los investigadores adscritos a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) una vez que no se podía localizar al presunto agresor. Y es que Arturo LL. T. había desaparecido sin que se supiera nada de su paradero hasta que en los últimos días se le ubicó en un piso de la avenida Madrid (283). Por esto este martes, sobre las 15.30 horas del 13 de enero, se desarrolló un operativo policial que contó con la presencia del Equipo Territorial de Negociadores por si este mismo individuo hubiera decidido atrincherarse.

Pero la intervención fue un éxito y los agentes pudieron engrilletar a Arturo LL. T. para conducirle hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando. Allí ha dormido esta noche hasta que esta mañana se le ha puesto a disposición de la Justicia por delitos de lesiones y malos tratos en los ámbitos de la violencia doméstica y de la violencia de género. En el atestado que se ha entregado en el Juzgado de Guardia, por ejemplo, se ha acompañado la denuncia que formuló la mujer en la comisaría de Delicias además de los informes médicos emitidos por el hospital. La causa la dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.