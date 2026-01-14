La Policía Local de Zaragoza alerta sobre una nueva estafa de multas falsas de aparcamiento: "¡Mucho cuidado!"

Los delincuentes no descansan y siempre se ingenian una nueva estrategia para intentar cometer un nuevo crimen. Muchos vecinos de Zaragoza han recibido en las últimas horas la imagen de una falsa multa de aparcamiento a través de grupos de WhatsApp o mensajes en otras redes sociales. "Vehículo en infracción. Usted se estacionó mal. Para ver su multa escanee el siguiente código QR", se puede leer en una especie de sobre que colocan en los parabrisas de los coches.

La imagen ha llegado hasta la Policía Local de Zaragoza que ha emitido un pequeño comunicado en redes sociales alertando de la posibilidad de que esta nueva estafa llegue en los próximos días a Zaragoza.

"¡Mucho cuidado! No lo hemos detectado en nuestra ciudad, pero es posible que te llegue esta imagen por algún medio. Si encuentras una supuesta 'notificación de denuncia' con un código QR en el parabrisas de tu coche, no lo escanees", explica en su perfil de Twitter, actual X, la Policía Local.

Los agentes advierten que se trata de una estafa de 'QRishing' en la que intentan buscar tus datos bancarios ya que el código QR te lleva a una página web falsa. Además, la Policía Local de Zaragoza recuerda que ningún tipo de multa se notifica de esa manera. "¡Pasa la voz y evita el fraude!", piden a la población para evitar víctimas en el caso de que esta estafa llegue a la capital aragonesa próximamente. Cabe recordar que la sanción por aparcar mal en Zaragoza es considerada grave y conlleva una multa de 200 euros.

Qué es el QR phising

El QR phishing o QRhishing es una modalidad de estafa digital que utiliza códigos QR para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Los delincuentes colocan estos códigos en carteles, correos electrónicos, mensajes o incluso en lugares públicos como restaurantes o paradas de transporte.

Al escanearlos, la víctima es dirigida a páginas web falsas que imitan a entidades legítimas —como bancos, servicios de mensajería o plataformas de pago— con el objetivo de robar contraseñas, datos personales o información bancaria. Este tipo de fraude resulta especialmente peligroso porque los códigos QR no muestran de inmediato la dirección web a la que conducen, lo que dificulta detectar el engaño.