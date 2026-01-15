Detenido en Tarazona por atracar con pistola una churrería en un pueblo de Navarra

Apenas 12 kilómetros separan Tudela y Tarazona, un trayecto de unos 15 minutos en coche que recorrió un joven turiasonense tras cometer un atraco en una churrería del municipio navarro. Fue sobre la hora de cierre de este negocio ambulante cuando el joven de 22 años apuntó a la víctima con una pistola y le robó la caja con la recaudación. Luego se dio a la fuga hasta que en los últimos días se le ha podido localizar en la vivienda en la que residía en Tarazona, donde se le detuvo como presunto autor de un delito de robo con violencia. Ya está en prisión.

En el operativo participaron agentes adscritos al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useic) además de efectivos de Policía Judicial de la Policía Foral de Tudela. Fue un registro que autorizó el Juzgado de Guardia de Tudela una vez que los investigadores pudieron localizar a este individuo en una vivienda de Tarazona. Hasta allí llegaron gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad repartidas por las calles de Cascante, unos archivos a través de los cuales se pudo identificar su turismo.

En este mismo domicilio también se encontraron las prendas que vestía el detenido cuando cometió el atraco. En su búsqueda participaron agentes de la Policía Local de Cascante mientras se solicitó el apoyo de patrullas de la comisaría de Tudela. Pero el ladrón logró darse a la fuga, por lo que se abrió una investigación que ha culminado en los últimos días con su detención e ingreso en prisión. En las pesquisas también ha participado la Policía Local de Tarazona a la hora de facilitar del domicilio del encartado.