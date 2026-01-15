Dos menores quedan para pegarse en el Parque Delicias y uno se esconde en un gimnasio municipal

A ciertas edades, en el abanico de los cursos de enseñanza secundaria, los planes no sorprenden a nadie: quedadas para hacer deporte, para ir al cine o para tomar un refresco. Pero hay de todo, claro, por lo que de forma excepcional estas quedadas nada tienen que ver con ese ambiente lúdico. Y es que, este miércoles por la tarde, dos compañeros de clase (ambos alumnos de 2º ESO) quedaron para pegarse en el Parque Delicias, aunque uno de ellos acabó marchando de allí para refugiarse en el CDM Villahermosa, junto al Teatro de las Esquinas. No hay detenidos.

De las pesquisas se ha hecho cargo el Grupo de Menores (Grume) para averiguar los motivos de esta disputa que se desencadenó sobre las 18.30 horas, pues entonces se recibió una llamada en la sala del 091 por parte de una trabajadora municipal. Hasta el lugar de los hechos, la plaza de La Convivencia, se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona sin localizar a ninguno de los dos jóvenes al mismo tiempo que se generó cierto revuelo.

En cualquier caso se pudieron revisar las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el centro deportivo municipal para comprobar el acceso de uno de los dos menores a las instalaciones deportivas. Ambos son menores de edad, alumnos de 2º ESO, por lo que las pesquisas las ha asumido el Grume según han confirmado a este diario fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, desde donde no han aclarado si alguno de los implicados portaba armas blancas al permanecer abierta la investigación en estos momentos.