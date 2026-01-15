Piden ayuda para encontrar a un vecino de Cosuenda desaparecido desde este miércoles

Un centenar de personas están participando en la búsqueda de Ángel Palacios, un vecino de Cosuenda (Zaragoza) de 46 años de edad del que nada se sabe desde que ayer dejara estacionado su vehículo en su granja de pollos. En el dispositvo están participando numerosos vecinos de este municipio de la comarca Campo de Cariñena además de cinco patrullas de la Guardia Civil, entre ellos, efectivos de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana además de los canes del Servicio Cinológico.

Desde el Ayuntamiento de Cosuenda han pregonado un bando urgente para informar de la desaparición de este vecino, a quien se busca por la zona de monte en la que se enclava este pueblo de unos 300 habitantes. "Ante esta situación, convocamos a todas las personas disponibles a reunirse ahora en la granja de Cosuenda para organizar una búsqueda inmediata. Toda ayuda es bienvenida: vecinos, amigos, voluntarios...", han expresado desde el consistorio.

Hasta allí también se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, una unidad de mando y comunicaciones que se suma a los efectivos que ya se habían desplegado sobre el terreno.