Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo EndesaExpo ZaragozaRoyo VillanovaMultinacional centros de datosReal ZaragozaAntena telecomunicaciones
instagramlinkedin

Siete años de libertad vigilada para el hombre que intentó matar a otro durante una crisis psicótica en Teruel

La resolución descarta el ingreso en prisión al concluir que el autor actuó con sus capacidades mentales completamente anuladas en el momento de los hechos

Fachada de la Audiencia Provincial en la Plaza de San Juan de Teruel

Fachada de la Audiencia Provincial en la Plaza de San Juan de Teruel / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

La Audiencia Provincial de Teruel ha impuesto una pena de siete años de libertad vigilada a un hombre por tentativa de homicidio tras considerar probado que intentó acabar con la vida de otro durante una grave crisis psicótica.

La resolución descarta el ingreso en prisión al concluir que el autor actuó con sus capacidades mentales completamente anuladas en el momento de los hechos, ocurridos el 11 de mayo de 2024, según la sentencia que la Audiencia ha hecho llegar a los medios.

Según esta, la agresión se produjo en la localidad de Portalrubio, cuando la víctima fue atacada por la espalda con un arma blanca, que le produjeron heridas de extrema gravedad y pusieron en serio peligro su vida.

De hecho, el tribunal subraya que solo la rápida atención médica evitó un desenlace mortal, ya que el pulmón quedó gravemente afectado y fue necesaria una intervención quirúrgica urgente.

La Sala considera acreditado que el ataque fue claramente intencional y con potencial letal, tanto por el tipo de arma utilizada como por la zona del cuerpo en la que se produjeron las lesiones; pero los magistrados destacan que el agresor atravesaba en ese momento un episodio psicótico severo, vinculado a un trastorno mental grave, que anulaba por completo su capacidad para comprender y controlar sus actos.

A partir de los informes médicos y forenses, el tribunal concluye que concurre una eximente completa de responsabilidad penal, lo que impide imponer una condena de prisión; por lo que en su lugar se adopta una medida de seguridad orientada a la prevención y al control del estado de salud mental del autor.

La libertad vigilada impuesta durante siete años incluye la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, así como la obligación de seguir tratamiento médico y someterse a controles periódicos.

Noticias relacionadas y más

Además, la resolución fija indemnizaciones económicas por las lesiones sufridas y por los gastos sanitarios derivados de la atención médica, al recordar que la inimputabilidad penal no elimina la obligación de reparar el daño causado. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  2. Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
  3. Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
  4. Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
  5. El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
  6. Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
  7. El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
  8. Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica

Samantha Vallejo-Nájera sorprende con la visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: "Una leyenda de la gastronomía"

Samantha Vallejo-Nájera sorprende con la visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: "Una leyenda de la gastronomía"

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

Calaceite se prepara para el gran eclipse total solar de 2026: "Será uno de los atardeceres más bellos de Aragón"

Calaceite se prepara para el gran eclipse total solar de 2026: "Será uno de los atardeceres más bellos de Aragón"

DIRECTO | Albares comparece en el Congreso para explicar la posición del Gobierno sobre Venezuela

Así celebra Aramón el Día Internacional de la Nieve: esquí de día y festival de música por la noche

Así celebra Aramón el Día Internacional de la Nieve: esquí de día y festival de música por la noche

Detenido en Madrid por grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales y subirlos a internet

Detenido en Madrid por grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales y subirlos a internet
Tracking Pixel Contents