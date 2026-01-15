Susto en la plaza San Miguel por el incendio en una vivienda: "Toda mi casa olía a humo"

Un incendio en un edificio de viviendas junto a la plaza San Miguel de Zaragoza ha sobresaltado a los vecinos de este céntrico entorno de la capital aragonesa. El fuego se ha iniciado en un piso del número 4 de la calle Espartero sobre las 12.00 del mediodía. No ha habido que lamentar heridos de gravedad, aunque la persona que habita la casa en la que se han originado las llamas ha sido trasladada al hospital Miguel Servet para poder confirmar que no había sufrido daños por inhalación de humo.

Ha sido una vecina la que ha lanzado la voz de alarma. “Estaba en mi casa y ha empezado a oler mucho a humo, he salido al pasillo pero no había humo. He bajado abajo y he visto que por debajo de la puerta de la vecina sí que salía y se oía fuego dentro. He llamado a la puerta pero no respondía nadie y he empezado a avisar al resto de vecinos”, explica Leana, más tranquila después de saber que el fuego no había tenido consencuencias graves.

Intervención de los bomberos en la plaza San Miguel de Zaragoza. / LAURA TRIVES

Según han informado los bomberos, el fuego se ha originado en la cocina cuando la persona que habita el piso estaba durmiendo. Según cuentan los testigos, esta se ha despertado justo cuando llegaban los bomberos, "que han acudido muy rápido". Los efectivos del servicio de emergencias han confinado la habitación en la que se encontraba esta vecina para evitar que el humo le afectase.

Posteriormente los bomberos han procedido a ventilar todo el edificio. "Yo he bajado a comprar y cuando he vuelto a casa me he encontrado con que no podía entrar. En media hora se ha armado todo este lío", decía otro de los vecinos del bloque afectado por el incendio.