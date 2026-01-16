Al menos ocho denuncias por agresión sexual en la guardería Waldorf Munay de Zaragoza

Hace ya cuatro meses que se interpusieron las primeras denuncias contra un trabajador de la guardería Waldorf Munay, en el barrio del Arrabal, por presuntas agresiones sexuales a menores de edad. Desde entonces ha avanzado la instrucción del procedimiento hasta el punto de que, a lo largo de las últimas semanas, alguno de los niños ya ha prestado declaración ante el juez. Pero son varios alumnos más de los que el pasado mes de septiembre había incluido la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) en su atestado, pues en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza se han presentado más denuncias de las iniciales. Tanto es así que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, sobre la mesa del juez instructor ya se contabilizan ocho denuncias de sendas familias.

En estos momentos todavía faltan por declarar varios menores que lo harán a lo largo de los próximos días en la sala Gessel de la Ciudad de la Justicia, en las conocidas como salas amigables por tratarse de un espacio más cómodo que una sala de vistas al uso. Son unos testimonios que tendrán valor probatorio en el caso de un hipotético juicio al practicarse como prueba preconstituida. A lo largo de la vista, por ejemplo, estas grabaciones se podrían reproducir ante el tribunal sentenciador.

Cierre del centro

En cualquier caso este centro educativo, ubicado en la calle Valle de Oza, se encuentra cerrado desde principios del mes de noviembre, apenas dos meses después de que se detuviera a un empleado. Ese mismo día, el 5 de septiembre, quedó en libertad provisional según acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 8, que se inhibió de la causa en favor del Juzgado de Instrucción número 11 por encontrarse en funciones de guardia cuando se tuvo conocimiento de estos mismos hechos.

Entonces solo constaban dos denuncias en el atestado que tramitó la UFAM, pero en estos momentos ya se contabilizan ocho denuncias. Ha sido un periodo de tiempo en el que el centro también ha aprovechado para romper su silencio con una misiva dirigada a este diario en la que manifestó su disposición "al diálogo respetuoso y constructivo". "La apertura de una investigación ni implica culpabilidad ni confirmación de los hechos denunciados", expresaron al respecto.