Otra vez detenido el 'Gallego', el impulsor de una imprenta de billetes falsos en Zaragoza

Javier G. A., alias el Gallego, ha vuelto a las andadas después de que hace no muchos años, en el mes de mayo de 2017, saltara a la palestra su nombre como el artífice de una imprenta de billetes falsos que estuvo a punto de poner en circulación hasta un millón de euros. Y es que, esta misma semana, ha vuelto a ser detenido por un delito vinculado a la falsificación que le ha costado el ingreso en prisión, donde ya cumplió una condena de cinco años de cárcel. Pero, en esta ocasión, se le vincula a una red que favorecía la inmigración ilegal, cuyo papel se asocia a "materializar" todos los empadronamientos falsos que se vendían por 600 euros a extranjeros.

Y el 'Gallego' conseguía esta manipulación gracias a su habilidad en el manejo de ciertos programas informáticos, la misma destreza con la que ya trabajaba hace años en un local de la calle Augusto Borderas (23), en San José. Allí había creado de la nada una imprenta de billetes falsos en la que "cada día quería superarse a sí mismo", según reseñó entonces la Policía. Tanto es así que el Gallego se atrevió a falsificar el nuevo diseño de los billetes de 50 euros que entraron en circulación a partir del 4 de abril de 2017.

Su 'modus operandi'

En ese bajo incluso llegó a instalar un colchón para dormir pequeñas cabezadas mientras su afán no dejaba de crecer. En las vigilancias policiales, de hecho, se hacían constar jornadas de hasta 16 horas continuas, una forma de vivir "poco higiénica" pues no solo dormía sobre ese lugar, sino que "comía allí y no sacaba ni la basura". Pero todo acabó el 1 de junio de 2017 cuando fue detenido junto a seis colaboradores, bien compinches que se encargaban de las vigilancias, bien compinches que se encargaban de introducir los billetes falsos en los bolsillos de los zaragozanos.

En cierto modo, el objetivo final ha sido el mismo ocho años después: que los ciudadanos extranjeros pudieran acceder a España con documentos falsos como esos mismos billetes que se pretendían colar en el circuito legal. Y por estas labores, por cada uno de estos documentos, recibía "cierta cantidad económica". Por eso ha ingresado en prisión provisional.