Primeras declaraciones de los niños que denunciaron agresiones sexuales en Corazonistas

La jueza que instruye el conocido como 'caso Corazonistas' ha escuchado por primera vez a varios de los menores que denunciaron a un profesor del centro por presuntas agresiones sexuales. Han sido dos niños quienes este viernes han prestado declaración en el Juzgado, en las conocidas como salas amigables, donde un psicólogo se ha encargado de dirigir sendos interrogatorios para aportar cercanía y confianza a los niños al tratarse de un colectivo vulnerable por su corta edad (eran alumnos de Educación Infantil). Uno de ellos, precisamente, es el menor que primero verbalizó los hechos a su madre antes de que llegaran las otras cinco denuncias a finales del mes de junio de 2025.

En estos momentos, de hecho, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza maneja seis denuncias en las que podrán abundar los otros cuatro niños a lo largo de los próximos días. En las declaraciones de hoy, por ejemplo, han estado presentes los abogados de las dos familias, los letrados Enrique Trebolle y Juan José Herranz, además del abogado defensor del docente, Marco Antonio Laguna, la fiscal y la misma jueza, Cristina López. Han seguido las declaraciones desde la sala de visualización, desde donde han planteado sus preguntas a la magistrada.

Una prueba preconstituida

En el caso de que la jueza haya aceptado sus cuestiones, las ha transmitido a través de una aplicación al psicólogo que se encuentra con el niño al otro lado de sala. Son unas declaraciones que tienen el valor de prueba preconstituida, es decir, que podrán tener valor probatorio en un hipotético juicio. A esta conclusión llegaron los psicólogos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) al concluir que los seis menores tienen "capacidad para relatar hechos autobiográficos".

Fue el paso previo, el del visto bueno de los psicólogos forenses, a su citación por parte de la jueza para prestar declaración en el Juzgado. "Su declaración puede ser apta para ser valorada, siempre y cuando se garanticen las condiciones para la protección de su intimidad, se evite su exposición pública y se disminuya al máximo el efecto revictimizador", apuntaron los forenses en el informe que elaboraron tras entrevistarse con los menores y sus progenitores entre los meses de septiembre y de noviembre.

A las 10.00 y a las 12.00 horas de este viernes 16 de enero se había citado a dos de ellos. Y los otros cuatro interrogatorios se practicarán el 26 de enero y el 13 de febrero en las mismas condiciones, en las salas amigables, acompañados por un psicólogo y bajo la supervisión de las diversas partes personadas en el procedimiento. De esta forma avanza la fase de instrucción contra el docente, quien se encuentra en libertad tras ser detenido el 24 de junio de 2025.