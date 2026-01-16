¿Por qué están robando catalizadores en coches aparcados de Zaragoza? Caen dos expertos ladrones tras pillarles 'in fraganti'

La Policía Nacional ha detenido a dos expertos ladrones que robaban catalizadores en coches estacionados de Zaragoza. Los arrestó tras sorprender a uno de ellos 'in fraganti', cuando se encontraba conduciendo un vehículo en la calle Almadieros del Roncal, en el barrio del Arrabal. Fue el pasado lunes por la tarde y su identificación ha servido para detectar otros muchos casos en la capital aragonesa y todos los catalizadores que ya habían sustraído estos dos supuestos autores de los robos.

Un agente que salía de trabajar en la Comisaría del Arrabal observó en la calle Almadieros del Roncal un vehículo de color blanco conducido por un varón, al que reconoció como investigado como presunto autor de hurtos de catalizadores, por lo que se comunicó inmediatamente con el 091, ha informado la Policía Nacional.

Además, sobre las 16.00 horas, la sala operativa recibió un aviso en el que se alertaba de que, en la calle Illueca, en el distrito de San José, un hombre estaba agachado bajo un vehículo con herramientas, junto a un coche blanco con un ocupante en su interior. A continuación, varias patrullas se dirigieron al lugar, localizando al vehículo sospechoso en el paseo Rosales e interceptándolo a la altura de la avenida Cesáreo Alierta.

En ese momento, el conductor intentó darse a la fuga golpeando uno de los coches policiales, causándole daños en el parachoques y la parte trasera, logrando finalmente detener el vehículo y a sus dos ocupantes. En el registro del vehículo, los agentes localizaron en el maletero un total de 10 catalizadores ya sustraídos y, en el asiento trasero, una bolsa de rafia que contenía diversas herramientas profesionales: una sierra de cortar con batería, seis sierras usadas y un alicate de corte. Igualmente, se intervino cierta cantidad de sustancia estupefaciente.

De forma paralela, la Policía Nacional averiguó también que a dos de los vehículos estacionados en la calle Illueca les habían sustraído el catalizador. Consultadas las bases de datos policiales, se verificó además que uno de los detenidos tenía en vigor una requisitoria policial de fecha 16 de diciembre de 2025 por un delito de hurto.

Los detenidos, tras ser informados de sus derechos, fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias en las que se les imputan cerca de una veintena de hechos similares. Este tipo de robo, con las herramientas adecuadas, apenas requiere unos minutos, llegando las bandas especializadas a sustraer decenas de catalizadores en un solo día, lo que les genera importantes beneficios económicos con un riesgo relativamente bajo.

¿Por qué roban catalizadores? El objetivo de estos robos por parte de los ladrones es extraer metales preciosos como platino, paladio y rodio. Se trata de materiales que luego colocan fácilmente en el mercado. No es la primera vez que se ha detectado un robo masivo de estos objetos de vehículos estacionados en Zaragoza, como el protagonozado por estos dos expertos ladrones que han sido detenidos.