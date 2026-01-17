La Policía investiga un atraco con pistola en un piso de Valdefierro (Zaragoza)

La Policía está investigando un atraco cometido la madrugada del pasado domingo en un piso de la calle Federico Ozanam, en el barrio zaragozano de Valdefierro. Por este robo con violencia ya hay un detenido, un hombre de nacionalidad española identificado bajo las iniciales de M. A. B. P., aunque la víctima explicó a los agentes que fueron dos encapuchados quienes le amenazaron con una pistola sobre las 06.00 horas del 11 de enero. Lo hicieron en el momento en el que una mujer que le había acompañado esa misma noche abrió la puerta de la vivienda para marcharse de allí.

En la denuncia que interpuso en la comisaría de Actur-Rey Fernando hizo constar que le habían sustraído una videoconsola y unos 600 euros. Se trata de una investigación que ha asumido el Grupo de Atracos para esclarecer qué sucedió en ese domicilio, donde el denunciante sostiene que uno de los dos ladrones le amenazó con un arma de fuego para obligarle a sentarse en el sofá. En ese periodo de tiempo, su compinche husmeó en las estancias de la vivienda hasta que ambos se dieron a la fuga con el botín, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

Dos encapuchados

A los investigadores les informó de que los dos ladrones se habían ataviado con un gorro y una braga, aunque aclaró que pudo reconocer la voz de uno de los dos implicados por tratarse de un compañero de celda en la cárcel de Zuera. A este individuo, de hecho, le detuvo la Policía este mismo miércoles como presunto autor de un delito de robo con violencia y a lo largo de esa mañana se practicó el registro de su domicilio con resultado negativo.

Asistido por el abogado Juan José Serra, el detenido quedó en libertad tras pasar ese mismo día a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia. Sobre M. A. B. P. pesa ahora una orden de alejamiento de 150 metros, tal y como solicitó el ministerio fiscal ante el magistradp Rafael Lasala. La investigación permanece abierta para identificar al otro encapuchado.