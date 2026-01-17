Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza
El comercio de la calle Las Chimeneas ha sufrido tres robos en menos de tres meses
Otro robo en la misma tienda de 'El Rincón' de la calle Las Chimeneas (6), en el barrio zaragozano del Arrabal. A los dos atracos de finales de noviembre y de diciembre se ha sumado esta semana un nuevo robo, en esta ocasión, sin la violencia que sí exhibieron los autores de los otros dos golpes. Varios jóvenes encapuchados, al parecer de origen magrebí, accedieron al establecimiento y se llevaron numerosas bolsas de patatas y snacks. No hay detenidos y la Policía ya investiga lo sucedido sobre las 21.00 horas del 15 de enero.
A los ladrones se les fueron cayendo las abundantes bolsas de comida en el transcurso de la huida, una fuga que iniciaron en dirección al colegio de La Azucarera. Entonces el empleado del establecimiento llamó al 091, que activó a una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos se entrevistaron con el dependiente. Pero los agentes no pudieron dar con estos jóvenes tras peinar los alrededores de la calle Las Chimeneas, un andador peatonal que conecta las calles Marqués de la Cadena y Valle de Zurita.
Otros dos atracos
Más violento fue el robo que, el 29 de diciembre de 2025, cometieron dos encapuchados que empujaron a una trabajadora contra el suelo causándole una brecha en la cabeza. En aquella ocasión se llevaron el dinero de la caja registradora, tal y como también sucedió el 29 de noviembre de 2025 cuando otro joven encapuchado se llevó unos 100 euros de la caja de caudales.
En todos los casos han asumido las pesquisas los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal al tratarse de las dependencias policiales a las que pertenece la calle de Las Chimeneas. Es un establecimiento que cuenta con cámaras de videovigilancia, unos documentos a través de los cuales los agentes pueden comprobar cómo tuvieron lugar los hechos.
