La cara más peligrosa del Pirineo aragonés: cinco muertos por avalanchas en menos de un mes

Nueva tragedia en el Pirineo aragonés. La montaña se ha cobrado la vida de un montañero en la estación de esquí de Cerler, en el conocido barranco de Puimestre. Es el quinto que pierde la vida en menos de 20 días en un año de excelentes nevadas para los amantes del deporte de invierno que, sin embargo, incrementan el riesgo de avalanchas. La nieve caída durante las últimas horas crea mantos nivosos inestables, particularmente en laderas con fuerte inclinación, por lo que toda precaución es poca.

El Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Huesca ha recibido sobre las 14.00 horas un aviso de que se han producido dos aludes fuera de pista en la estación de esquí de Cerler y que una persona había quedado atrapada. Pese a la rápida actuación del GREIM, el montañero ha perdido la vida. Se trata de la quinta víctima mortal en el Pirineo aragonés desde que el pasado día 29 de diciembre una avalancha atrapara mortalmente a tres expertos montañeros, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y un irundarra de nombre Eneko Arrastua.

Guardia Civil

Fueron sorprendidos en Panticosa por un alud en la cara oeste del pico Tablat y fueron dos compañeros de expedición, dos vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y de Zaragoza, quienes rescataron los cadáveres de dos de los fallecidos además de poner a salvo a una joven de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes. Este grupo de expertos montañeros estaba practicando esquí de montaña cuando les atrapó un manto de nieve a unos 2.400 metros de altitud, en pleno corazón del valle de Tena.

El rescate de los tres montañeros fue "muy complicado", ya que la avalancha se registró en una "zona de alta montaña" y en condiciones "totalmente invernales" a 2.400 metros de altitud, tal y como resumió en este periódico el jefe del Greim, el teniente Baín Gutiérrez. El alud alcanzó los 300 metros de ancho, los 700 metros de largo y profundidades de 12 metros. En el operativo participaron efectivos del Greim de Panticosa, de Jaca y de Huesca. En total, 14 especialistas y dos perros.

El Gobierno de Aragón ha concedido a título póstumo la medalla al mérito deportivo a Jorge García-Dihinx y Natalia Román y el Ayuntamiento de Zaragoza les concederá el título de Zaragozano Ejemplar. El presidente de Aragón, Jorge Azcón , anunció la entrega de esta condecoración como reconocimiento institucional al "amor por la montaña y el deporte" de los dos fallecidos, pues ambos divulgaban su pasión por el montañismo y los buenos hábitos a través de las redes sociales.

No habían pasado ni 48 horas cuando la montaña volvió a mostrar su peor cara, llevándose por delante la vida de Ángel Javier Sánchez Campos, profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza . El montañero zaragozano de 54 años acabó sepultado por otra avalancha de nieve mortal en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a unos 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa.

Fue un compañero de expedición, un madrileño de 46 años, quien dio el aviso al 112 tras resultar ileso de este fatal suceso, por lo que descendió hasta el refugio de Urdiceto para informar de lo que había sucedido cuando realizaban una ruta con raquetas en la ladera noreste.

Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) tuvieron que caminar hasta tres horas para rescatar su cadáver, sepultado un metro y medio bajo la nieve tras este fatídico percance que tuvo lugar en la ladera noreste de la Punta del Cau.

La "climatología adversa" dificultó el rescate "debido al frío y nocturnidad y con riesgo de más aludes, al existir más placas que podrían desprenderse". A pesar de todo ello pudieron recuperar el cadáver sobre las 02.00 horas gracias a la ayuda de Unkar, un perro de rescate del Greim de Jaca.