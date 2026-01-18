Herido grave un conductor de 22 años tras salirse de la calzada en la A-23

Un joven de 22 años, vecino de la comarca de Los Monegros, se encuentra ingresado en el Hospital San Jorge de Huesca con heridas de carácter grave, tras sufrir un accidente de tráfico ocurrido este sábado por la noche en la autovía A-23, en el término municipal de Almudévar (Huesca), al salirse su vehículo de la vía e impactar contra una bionda metálica de protección.

El aviso, recibido en la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca a las 22.30 horas de este sábao, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, informaba de un siniestro ocurrido en el kilómetro 348,000 de la autovía A-23 --Sagunto - Francia--, en la calzada sentido ascendente y dentro del término municipal de Almudévar.

En ese punto, el único vehículo implicado se salió de la calzada por el margen izquierdo y chocó con una bionda metálica de protección. El conductor y único ocupante del turismo resultó herido grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada del 061 al hospital San Jorge de Huesca.

En el lugar del siniestro se personaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.