Condenado a dos años y seis meses de prisión por agredir a dos hombres en grave estado de embriaguez en Zaragoza

La sección sexta de la Audiencia de Zaragoza ha condenado a 2 años y 6 meses de prisión a un hombre que agredió a otros dos en el domicilio de uno de ellos en la capital aragonesa, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La sentencia ha sido acordada de conformidad entre la fiscalía y la defensa tras reconocer el acusado los hechos imputados y conseguir una rebaja de la petición de condena solicitada inicialmente mediante la aplicación de las atenuantes de consumo abusivo de alcohol y de reparación del daño causados, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos se iniciaron la noche del 7 de abril del año pasado, al presentarse el acusado de forma repentina con un machete en la mano y amenazar a los dos hombres que se encontraban en esos momentos en su interior, uno de los cuales pudo huir tras saltar por una ventana, mientras que el segundo fue golpeado en cabeza y espalda.

Un día después, el acusado volvió a personarse en la misma vivienda con un cuchillo en la mano, un palo de golf y una botella de alcohol con la intención de agredir al hombre que había conseguido huir el día anterior, aunque en esta ocasión decidió abandonar el lugar al no conseguir que le abrieran la puerta.

En su sentencia, el tribunal condena al acusado a 2 años de prisión por un delito de lesiones y a 6 meses más por un delito de amenazas, aplicando una agravante de alevosía y las referidas atenuantes de encontrarse bajo los efectos del alcohol y de reparación del daño mediante el pago previo a la víctima de las lesiones de una indemnización de 1.500 euros.

Los magistrados, que acuerdan además una orden de alejamiento de las víctimas durante 5 años, valoran las circunstancias de alcoholismo del acusado para suspender durante cinco años el cumplimiento de la condena, "siempre y cuando se someta a un tratamiento de deshabituación, del que deberá darse cuenta periódicamente a este tribunal".