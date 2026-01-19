Excarcelado un camionero tras un accidente en la variante de Ejea de los Caballeros
El conductor se había salido de la vía y volcado a la salida del polígono Valdeferrín
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han excarcelado al único ocupante de un camión que se ha salido de la vía y ha volcado a la salida del polígono Valdeferrín de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), según han informado desde la Diputación Provincial de Zaragoza.
El accidente se ha producido en la medianoche de este domingo en la rotonda de confluencia de las carreteras A-127 y la A-125, variante de Ejea de los Caballeros, en la salida al polígono Valdeferrín.
Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos del parque provincial de Ejea de los Caballeros, que han realizado labores de excarcelación. El herido ha sido trasladado a un centro sanitario.
También han participado en el operativo el 061, Guardia Civil y Policía Local de Ejea.
