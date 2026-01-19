¿Qué puntos fuertes ve la Policía de Oporto en la Policía de Zaragoza?

Quizás a los zaragozanos les cueste encontrar un símbolo de unión con la ciudad portuguesa de Oporto más allá de ciertos lazos que cualquier futbolero pueda recordar como los trofeos internacionales, la Recopa y la Copa Intercontinental, que levantó Víctor Fernández como entrenador del equipo de fútbol de sendas ciudades. Pero en la Policía también tienen algo que decir desde hace unas pocas semanas. Y es que un proyecto de cooperación internacional entre Zaragoza y Oporto ha subrayado "una mentalidad muy similar" entre ambas plantillas además de que en el país luso hayan destacado la distribución de las cinco comisarías, la identificación de los policías por su número de carnet profesional y la implantación de las pistolas táser...

Así lo explica a este diario Javier Agud, jefe del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro y responsable de este programa de intercambio cuyas conclusiones se conocieron a principios del mes de diciembre. "Estaban alucinados con nuestros tiempos de respuesta. Optimizamos más ese tiempo porque ellos tienen un elevado número de comisarías con plantillas reducidas, que fue el punto a mejorar que yo encontré allí", relata Agud sobre su experiencia en la ciudad de Oporto, donde permaneció cinco días para conocer cómo trabajan sus unidades además de participar como "observador" en un operativo preventivo de sustancias estupefacientes. "Intervinieron bastantes gramos de cocaína y de hachís", expone.

Análisis del informe

Fue una estancia que solo unas semanas antes ya había completado en Zaragoza la inspectora lusa Andrea Patricia Trigo, a quien se le mostraron cómo trabajan las unidades, cómo se utiliza el sistema de inteligencia y cuáles son los protocolos. En esa visita ya se percató Andrea Patricia de que los uniformes de los agentes no mostraban sus apellidos sino su número de identificación. Y, para ella, eso supone una ventaja porque allí, en Oporto, tienen "problemas de seguridad creciente" debido a posibles rastreos a través de las redes sociales.

En cualquier caso, este programa, que ha tenido una duración de seis meses, pretendía estudiar "el aporte de inteligencia a las unidades uniformadas", es decir, a los agentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana que patrullan las calles de las ciudades. "La patrulla tiene un contacto directo con la delincuencia y eso genera una información muy útil para las investigaciones. Esa una información muy actualizada y de fuentes muy fiables (...) Esa información hay que protocolizarla para poder explotarla", asevera el inspector Agud, quien vio "una oportunidad" eneste proyecto para "conocer otros sistemas policiales".

Es un informe que se remitió a Cepol, la Escuela Europea de Policía, en el marco de un proyecto de cooperación internacional, "una actividad creciente" entre países que cada vez muestrán "más interés" en su participación. Y de esta forma también han podido encontrar semejanzas entre ambos países. "Nuestra mentalidad es muy similar, es una mentalidad de servicio público en la que se tiene claro que el policía es un servidor público", asevera el inspector Agud. "Tenemos muchas relaciones policiales (con Portugal), por lo que siempre es bueno tener conocimiento de su estructura policial", añade. Por eso se podría seguir con los países del entorno, con Francia, con Italia...