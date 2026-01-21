Detenido un hombre en Zaragoza con cinco kilos de hachís para menudeo
Los agentes dieron el alto al sospechoso que inició una rápida huida a la carrera
Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre mientras transitaba por el barrio de Delicias de Zaragoza con cinco kilogramos de hachís distribuidos en pequeños paquetes de plástico para su venta al menudeo.
Según informa la Dirección General de Policía, el sospechoso fue avistado sobre las 18.30 horas en la avenida de Madrid mientras caminaba con una bolsa en la mano y que, al percatarse de la presencia policial, intentó ocultarse entre dos vehículos estacionados en la zona.
Ante este comportamiento, los agentes dieron el alto al sospechoso, que inició una rápida huida a la carrera que continuó hasta que uno de los policías consiguió alcanzarle y detenerlo.
Mientras tanto, el segundo agente interviniente fue alertado por un testigo de que el sospechoso había arrojado al suelo una bolsa de color blanco, en cuyo interior fueron intervenidos cinco paquetes de hachís precintados con cinta de embalar que contenían hachís con un peso total aproximado de 5 kilos, así como 60 euros en efectivo, un teléfono móvil y diversos efectos relacionados con el tráfico de drogas.
El detenido pasó a disposición del juzgado de instrucción de la capital aragonesa en funciones de guardia, cuyo titular decretó su puesta en libertad con cargos como presunto responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
