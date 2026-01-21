Un encapuchado atraca con pistola una gasolinera de un pueblo de Zaragoza

Un encapuchado atracó en la noche de este lunes una gasolinera ubicada en la localidad de Zuera (Zaragoza), de donde se llevó unos 400 euros de la caja registradora. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, lo hizo amenazando con una pistola a la trabajadora. Fue sobre las 21.00 horas, en la gasolinera de Repsol denominada “Gran Zufaria”. No hay detenidos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Zuera, cuyos agentes pudieron visualizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. En estas labores también están participando agentes de Policía Local a la hora de comprobar los dispositivos instalados en el núcleo urbano, pues el atracador se dio a la fuga a bordo de un vehículo.

Noticias relacionadas

Al parecer, el ladrón esperó a que no hubiera nadie en la gasolinera para abordar a la dependienta, a quien enseñó la pistola para que le entregara el dinero que había en la caja registradora. Fueron unos 400 euros según refirió esta misma empleada a los agentes que se entrevistaron con ella. La investigación permanece abierta.