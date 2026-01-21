Un encapuchado atraca con pistola una gasolinera de un pueblo de Zaragoza
El ladrón se llevó unos 400 euros de la caja registradora
Un encapuchado atracó en la noche de este lunes una gasolinera ubicada en la localidad de Zuera (Zaragoza), de donde se llevó unos 400 euros de la caja registradora. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, lo hizo amenazando con una pistola a la trabajadora. Fue sobre las 21.00 horas, en la gasolinera de Repsol denominada “Gran Zufaria”. No hay detenidos.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Zuera, cuyos agentes pudieron visualizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. En estas labores también están participando agentes de Policía Local a la hora de comprobar los dispositivos instalados en el núcleo urbano, pues el atracador se dio a la fuga a bordo de un vehículo.
Al parecer, el ladrón esperó a que no hubiera nadie en la gasolinera para abordar a la dependienta, a quien enseñó la pistola para que le entregara el dinero que había en la caja registradora. Fueron unos 400 euros según refirió esta misma empleada a los agentes que se entrevistaron con ella. La investigación permanece abierta.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Ramón Lozano no se presenta a trabajar y agudiza la crisis en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu