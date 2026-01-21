Un muerto tras un accidente de coche en la AP-68 a la altura de Zaragoza

Las carreteras aragonesas se han cobrado este miércoles una nueva vida, la quinta en lo que va de año. Un hombre de 78 años ha fallecido a causa de un siniestro con su turismo en la AP-68, a la altura del término municipal de Zaragoza, como han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a las 14.00 horas y el fallecido, de nacionalidad española y residente en la capital aragonesa, era el único ocupante del coche, que se ha salido de la vía en torno a las 14.00 horas. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil de Zaragoza se ha hecho cargo del caso, aunque las causas siguen en estudio.

Se trata del quinto siniestro vial que se cobra una vida en Aragón en lo que va de 2026. En el primer accidente, el de Albarite de San Juan del pasado día 5, se vieron implicados una furgoneta y un tractor. Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil en Aragón, a consecuencia de la colisión frontolateral entre el turismo y el vehículo agrícola resultó fallecido el conductor de la furgoneta, un varón de unos 30 años.

Y el pasado 11 de enero se produjo otro accidente en la A-228, en el entorno de Mora de Rubielos, en el que falleció una persona y resultaron heridas graves otras dos. En ese caso, los Bomberos tuvieron que excarcelar a una persona, el copiloto, que había quedado atrapado después de que el coche quedara volcado boca abajo. La persona que viajaba en la parte de atrás fue la que falleció.

El tercer y el cuarto deceso mortal se produjeron en las 48 horas siguientes al siniestro de Mora de Rubielos. En uno, resultó fallecido un joven de 24 años a la altura de Villanueva de Gállego tras volcar un turismo, dejando igualmente dos heridos leves y uno grave. Y apenas unas horas después, un hombre de 55 años murió a la altura de Gea de Albarracín.

46 muertos en 2025

El comienzo del año ha sido, por tanto, negro en las carreteras aragonesas, que cerraron el pasado 2025 con 46 muertos, en el que fue el dato más bajo de la última década en la comunidad. En concreto, fueron nueve muertes menos que en 2024 y 18 menos que el peor dato de la serie histórica 2016–2025. Son unos buenos guarismos que se explican por el descenso de los fallecidos en la provincia de Zaragoza, de 36 a 20, a pesar de un considerable repunte de 13 a 19 en la provincia de Huesca.

Por estas mismas vías interurbanas se registraron el pasado año casi 44 millones de desplazamientos de acuerdo a los datos recabados por la Dirección General de Tráfico (DGT). O lo que es lo mismo: por cada millón de desplazamientos ha tenido lugar un accidente mortal. En total, de hecho, han sido 43 siniestros mortales, la mayoría de ellos fuera de autopistas y de autovías pues las carreteras convencionales y secundarias han sumado 36 fallecimientos. Y un tercio de los difuntos fueron usuarios vulnerables: 10 motoristas, 3 peatones y 2 ciclistas.