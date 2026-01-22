La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”

La justicia aragonesa envía a prisión a los miembros de la ‘Manada’ de Zaragoza tras comprobar cómo “denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días” a una joven en la calle Antonio Maura entre el 24 y el 26 de junio de 2020. El Juzgado de Instrucción número 7 ha dictado una sentencia que envía a los acusados a prisión un total de 97 años. Además, los acusados deberán indemnizar a la víctima con 50.000 euros más intereses legales. Además, no podrán comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 16 años.

La sentencia hecha pública condena a seis de los acusados como autores responsables de un delito continuado de violación, así como a un séptimo a 13 años de prisión. Además, la justicia le impone a todos ellos la medida de libertad vigilada durante 8 años, que se cumplirá con posterioridad a la pena privativa de libertad.

La víctima, una veinteañera, aseguró durante el juicio que fue violada en la calle Antonio Maura, donde permaneció retenida. En su interrogatorio identificó a todos y cada uno de los siete acusados, miembros de los Dominican Don´t Play (DDP), a la mayoría de los cuales se puede ver también en los 16 vídeos que la Policía intervino en el transcurso de una operación contra esta banda latina. Solo no aparecía en escena uno de los encausados, aunque la fiscal afirmó que aquellos días estuvo en ese domicilio de acuerdo a lo manifestado por la víctima.

La sentencia recoge que la víctima fue contactada por uno de los acusados a través de una red social, haciéndose pasar por conocido de alguien de su entorno, y fue invitada a una fiesta que finalmente no se celebró. Tras encontrarse con él, se desplazaron a distintos parques, donde la víctima se reunió con varios acusados y otras personas, consumiendo alcohol y drogas durante horas.

Toda clase de sometimientos

De madrugada, la víctima accedió a trasladarse al domicilio de uno de los acusados para continuar la reunión. Allí, varios acusados permanecieron con ella en una habitación y le ofrecieron una sustancia que consumió, comenzando a sentirse mareada. Dos acusados se desnudaron y le indicaron que mantendría relaciones sexuales con todos los presentes, ignorando su negativa. Ante la imposibilidad de escapar y la presión del grupo, la víctima adoptó una actitud de sometimiento y fue penetrada vaginal y oralmente por dos acusados, mientras estos se burlaban, como refleja la sentencia.

Posteriormente, en otra habitación, la víctima fue sometida de manera continuada por varios acusados que la penetraron de forma sucesiva, incluso con objetos, pese a sus protestas. "Permaneció más de dos días en el domicilio junto a los acusados, quienes se turnaban para mantener relaciones sexuales, grabándola y tratándola de forma denigrante", añade.

La sentencia también refleja a todas las partes que es posible interponer un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el cual se formalizará mediante escrito a presentar dentro de los diez días siguientes a la última notificación.