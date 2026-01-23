Un herido grave tras un accidente entre dos turismos en la A-23, en Calamocha (Teruel)

Una persona ha resultado herida de gravedad tras un accidente entre dos turismos en el punto kilómetro 185, en la autovía A-23, en la salida norte de Calamocha, en dirección a Valencia. Según fuentes de la Guardia Civil de Teruel, el aviso se ha recibido a las 16.25 horas.

El accidente ha sido por una colisión por alcance de un camión a una furgoneta, que se incorporaba a la autovía. Esta ha sido alcanzada y, fruto del choque, el camión se ha salido de la vía. Su conductor ha resultado ileso. Por suparte, en la furgoneta había tres personas, una de las cuales -sentada en el asiento trasero- ha resultado herida grave, teniendo que ser trasladada en ambulancia al hospital Obispo Polanco de Teruel.

La fotografía implicada en el accidente, donde iban tres pasajeros y uno ha resultado grave. / GUARDIA CIVIL DE TERUEL

En el accidente han intervenido los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT). Se han desplazado hasta el lugar un oficial y tres bomberos, que han realizado labores de prevención de riesgos.

Noticias relacionadas

Se da la circunstancia de que los bomberos han recibido minutos antes de este aviso otro también en la autovía por un espeso humo negro, que finalmente se debía a un neumático ardiendo bajo un túnel en la mediana de la autovia.