La Policía detiene en Zaragoza a una cuidadora por robar joyas en el domicilio de una anciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a una mujer como presunta autora de un delito de hurto tras sustraer joyas del domicilio de las personas mayores a las que cuidaba, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y de la confianza depositada en ella.

La investigación se inició cuando los familiares de las víctimas detectaron la desaparición de varias joyas del domicilio familiar. Las primeras gestiones permitieron comprobar que dichas piezas habían sido vendidas en distintos establecimientos de compraventa de oro de la capital aragonesa, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

Así, tras identificar los investigadores a la presunta autora de los hechos, una mujer que realizaba labores de cuidado y asistencia en el domicilio de los perjudicados y que tenía acceso libre a todas las estancias de la vivienda, las pesquisas confirmaron que la detenida habría sustraído de forma paulatina diversas piezas de joyería, algunas de ellas con inscripciones claramente identificativas de los propietarios para posteriormente venderlas y obtener un beneficio económico.

En este contexto, los agentes procedieron a al arresto de la investigada como presunta autora de un delito de hurto el 21 de enero. Asimismo, parte de las joyas han sido intervenidas y recuperadas, quedando a disposición judicial para su devolución a los legítimos propietarios.

Desde Policía Nacional han apuntado que a la detenida le constan varios antecedentes policiales similares. Fue puesta en libertad tras prestar declaración, dando cuenta de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que la citará para la correspondiente celebración de juicio.

Inventario de joyas

La ayuda de los familiares resulta fundamental para prevenir este tipo de delitos y proteger a las personas más vulnerables, por ello, desde Policía Nacional recomiendan realizar inventario de joyas, dinero en efectivo y objetos de valor, mejor con fotos, evitar dejar grandes cantidades de efectivo o joyas a la vista y controlar de forma periódica las cuentas bancarias y movimientos inusuales.

Del mismo modo, instan a limitar el acceso de la cuidadora a documentación personal, tarjetas y claves, establecer rutinas de supervisión con visitas frecuentes e inesperadas de familiares, observar cambios de conducta en la persona mayor (nerviosismo, miedo, comentarios ambiguos), contratar siempre con referencias contrastadas o a través de empresas acreditadas y no compartir información patrimonial (herencias, ahorros, bienes).

Noticias relacionadas

Por último, aconsejan instalar medidas disuasorias si es necesario (caja fuerte y control de accesos). Igualmente, ante la mínima sospecha, hay que denunciar en una Comisaría o llamar al '091'.