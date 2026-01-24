Detenido un expresidiario en Zaragoza que se ganó la confianza de dos víctimas que le ayudaban en su reinserción para robarles cerca de 5.000 euros

Los agentes de la Policía Nacional detuvo el pasado 19 de enero a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en Zaragoza. El detenido utilizó las llaves que sustrajo del domicilio de una conocida, para acceder a otra vivienda sin dejar rastro de forzamiento y robar en ella, con un modus operandi muy claro, ya que primero se aprovechaba de la confianza de personas que le ayudaban en su proceso de reinserción social para así poder cometer los robos.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre de 2025, cuando el detenido, aprovechando esa confianza depositada en él por dos conocidos a los que había solicitado ayuda para su reinserción social tras salir de prisión, habría sustraído las llaves de un domicilio que se encontraban en poder de una de estas personas.

Según consta en la investigación, este individuo utilizó estas llaves para acceder a la vivienda de otra persona sin dejar signos de forzamiento en la puerta, que permaneció perfectamente cerrada con ambas cerraduras. Una vez en el interior, se apoderó de varios décimos de lotería de navidad, 50 euros en efectivo y, lo más importante, una cartilla bancaria.

La víctima tuvo conocimiento del robo cuando el portero de su finca le informó que una vecina había presenciado cómo a un hombre se le había caído la cartilla bancaria en un comercio cercano, pudiendo leer el nombre del titular en ella. Al regresar a su domicilio para comprobar si la cartilla estaba en su lugar, descubrió el robo.

De inmediato solicitó el bloqueo de su cuenta bancaria, pero ya era tarde, pues el presunto autor había realizado cuatro retiradas de efectivo en cajeros automáticos y una transferencia de 3.000 euros a una cuenta bancaria a su nombre, sustrayendo en total la cantidad de 4.980 euros.

Otro caso similar

Las investigaciones revelaron que esta persona habría seguido un modus operandi similar en otro caso. Una de las personas que le había ayudado denunció el pasado 20 de noviembre en la Comisaría de Delicias un movimiento fraudulento de 500 euros desde su cuenta bancaria a una cuenta del detenido. En aquella ocasión, el dinero fue cargado en una tarjeta prepago asociada a su nombre para posteriormente ser retirado en un cajero.

El detenido alegó entonces que la tarjeta había sido extraviada días antes en un cajero y que no se encontraba en su poder, pero las nuevas evidencias apuntaron a que habría sido él quien realizó estas operaciones fraudulentas. Gracias a la transferencia bancaria realizada y a los extractos aportados por la víctima, los agentes pudieron identificar al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención el pasado 19 de enero una patrulla policial que se encontraba en servicio en la calle San Jorge.

El detenido, que cuenta con una treintena de antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia quien tras oírlo en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.