Susto en el Moncayo (Zaragoza): un alud sorprende a tres montañeros y deja un herido

Tres montañeros que se encontraban este sábado a las faldas del Moncayo (Zaragoza) se han visto sorprendidos por un alud en la zona conocida como el circo de San Miguel. La nieve les ha arrastrado y dos de ellos han conseguido salir ilesos del accidente, mientras que un tercero ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario, según fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El aviso se ha recibido a las 12.00 horas y hasta el lugar se han trasladado dotaciones de los parques de bomberos provinciales de Tarazona y Ejea de los Caballeros, que han realizado labores de rescate. En el operativo también han participado Guardia Civil y el 061.

Momento del rescate en el Moncayo. / DPZ

Precisamente este sábado, el Gobierno de Aragón ha alertado del "riesgo altísimo de aludes" en todo el Pirineo, debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y las condiciones meteorológicas. Ante esta situación, desde el Ejecutivo autonómico han pedido "máxima prudencia" a la población y, de manera especial, a quienes practican actividades en la montaña. "No se debe esquiar fuera de pista ni realizar esquí de montaña, ya que el riesgo de desencadenamiento de aludes es muy elevado, incluso con sobrecargas débiles", han indicado.

El equipo de rescate en el Moncayo, este sábado. / DPZ

El Gobierno de Aragón recuerda que cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, tanto para las personas afectadas como para los equipos de rescate, por las condiciones extremadamente peligrosas. "Se ruega limitar la actividad en zonas de alta montaña y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia"

Cinco muertos en menos de un mes

Afortunadamente, por el alud de este sábado en el Moncayo no ha habido que lamentar fallecidos. En el último mes, cinco personas han perdido la vida en la montaña aragonesa por culpa de las avalanchas de nieve.

El último trágico accidente tuvo lugar el pasado 18 de enero, cuando un montañero falleció en la estación de esquí de Cerler, en el conocido barranco de Puimestre, mientras practicaba snowboard fuera de pista. Fue la quinta víctima mortal en el Pirineo aragonés desde que el pasado día 29 de diciembre una avalancha atrapara mortalmente a tres expertos montañeros, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y un irundarra de nombre Eneko Arrastua.

