Arde por sorpresa una furgoneta en la que suele dormir una persona en Zaragoza

Una furgoneta estacionada en un párkin frente a la estación Delicias de Zaragoza ha ardido en la tarde de este domingo. Según informan fuentes de la Policía Nacional, en el vehículo suele dormir una persona, pero esta no se encontraba en su interior cuando ha comenzado el incendio. El fuego ha afectado también a otro coche.

La Policía Nacional ha recibido el aviso por llamada sobre las 18.00 horas de este domingo, cuando se ha desplazado al lugar de los hechos. El incendio se ha producido en un aparcamiento de tierra cercano a la estación Delicias.