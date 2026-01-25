Un tiroteo en un edificio del barrio Parque Goya de Zaragoza deja dos heridos: "No se escuchó nada. Me he enterado por un mensaje"

Un tiroteo en un edificio del barrio Parque Goya de Zaragoza ha dejado dos heridos. Según fuentes de la Policía Nacional, sobre las 21.45 horas de este sábado recibieron varias llamadas en el Cimacc-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) en las que se alertaba de posibles disparos en un inmueble de este distrito. A su llegada al lugar, los agentes policiales encontraron a una mujer herida en la zona abdominal y a un hombre en la pierna.

Según fuentes policiales, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro hospitalario para ser asistidas médicamente, ya que ambos estaban heridos por, al parecer, un arma de fuego. Desde el Gobierno de Aragón explican que el 112 recibió un aviso de un tiroteo sobre las 21.30 horas y se notificó al 061. De forma instantánea, la mujer herida fue trasladada al hospital y se sometió a una intervención quirúrgica. Su pronóstico es reservado y permanece ingresada en la uci. El hombre fue ingresado por urgencias en otro centro y está en la planta de Traumatología. Su situación es estable y, su lesión, no vital.

Por ahora no hay detenidos. La Policía Nacional ha abierto una investigación y trabaja en esclarecer los hechos e identificar a los autores de la agresión.

Este domingo por la mañana, horas después del tiroteo, en la zona parecía mantenerse la calma y un vecino ha explicado que "no se escuchó nada". "No nos enteramos de nada. Por aquí todo está normal y, de hecho, me he enterado de lo que ha pasado por un mensaje del grupo de WhatsApp del barrio", ha compartido.

Tampoco percibió ninguna anomalía en la zona un usuario de la residencia universitaria Goya de Zaragoza, muy cercana a la zona en la que se produjo el tiroteo. "No escuché nada por la noche", ha explicado el joven.