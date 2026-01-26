Condenado por apuñalar a su exnovia la madrugada de San Valero en Zaragoza

Una pena de tres años y tres meses de cárcel ha sido la condena que este lunes ha aceptado B. J. Y. B. (Ecuador, 1998) por apuñalar a su exnovia la madrugada de San Valero del año pasado. Fue en una vivienda de la calle San Antonio Abad (19), en Las Delicias, donde la víctima residía con su nueva pareja sentimental. En este mismo domicilio irrumpió el acusado al conservar un juego de llaves que le permitió verse cara a cara con ambos, aunque el varón se encerró en una de las habitaciones. Por eso solo arremetió contra su expareja y le infligió varios cortes en la cabeza y en las manos hasta que se partió la hoja del cuchillo. Y por estas lesiones le deberá indemnizar con 47.000 euros, de los cuales ya ha consignado 10.000 en las arcas del juzgado.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre la fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Javier Fort y la defensa ejercida por Javier Ferreira una vez que B. J. Y. B. ha reconocido los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Es una sentencia de conformidad que ha sido dictada in voce por el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, y que también recoge una orden de alejamiento de 500 metros durante 8 años. Se trata de una medida accesoria cuyo cumplimiento garantizará un dispositivo de control telemático una vez que el acusado disfrute de sus primeros permisos penitenciarios.

Prisión provisional

Y es que B. J. Y. B. ya ha cumplido casi un año de condena, pues permanece en situación de prisión provisional desde mediados del mes de febrero de 2025. Entonces ingresó en la cárcel de Zuera después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza corrigiera al juez instructor, que le dejó en libertad provisional un día después de su detención el 29 de enero de 2025. Aquella mañana fue interceptado por una patrulla de Policía a pesar de que se dio a la fuga tras cometer la agresión, que finalmente ha sido tipificada como un delito de lesiones agravadas con instrumento peligroso en lugar de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El apuñalamiento tuvo lugar en el número 19 de la calle San Antonio Abad, en el barrio de Las Delicias. / JOSEMA MOLINA

En ese momento le transmitió a los agentes que su intención era matar a su expareja porque le estaba poniendo "los cuernos" y que la mataría "otro día" porque no lo había conseguido entonces. Tanto es así que solo dejó de agredirle cuando se partió el cuchillo, un arma blanca de 20 centímetros de hoja que había cogido de la cocina. Además de los cortes en la cabeza y en las manos también le propinó varios puñetazos en la nariz y en la boca.

"Pido perdón por todo el caos que he hecho", ha manifestado el acusado en el juicio que se había señalado este lunes a las 10.00 horas. Pero solo ha hecho falta su visto bueno al acuerdo para dictar sentencia, un fallo que ya es firme después de que las partes hayan anunciado que no lo van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).