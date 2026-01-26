La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 37 balizas V16 en Fraga
Solo se han podido recuperar seis objetos porque el resto ya los había revendido
Un hombre de 41 años ha sido detenido por la Guardia Civil por haber sustraído una caja con 37 balizas V16 de un establecimiento comercial de Fraga (Huesca). El valor de la mercancía asciende a 1.500 euros y únicamente se han podido recuperar seis dispositivos puesto que el resto ya habían sido vendidos.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, han llevado a cabo el arresto de este vecino de la Comarca del Bajo Cinca como supuesto autor de un delito de hurto.
El pasado 15 de enero, el Puesto de la Guardia Civil de Fraga tuvo conocimiento de este ilícito y, cinco días después agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Fraga, junto con efectivos del Puesto de Fraga, tras la realización de las actuaciones encaminadas para la averiguación de los hechos acaecidos, procedieron a la detención de esta persona como posible autora de un delito de hurto. En el momento de su arresto pudieron recuperar seis balizas, pues el resto ya las había vendido.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga junto con el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyeron las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Fraga, decretando la Autoridad Judicial libertad con cargos para el detenido.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
- Un tiroteo en un edificio del barrio Parque Goya de Zaragoza deja dos heridos: 'No se escuchó nada. Me he enterado por un mensaje
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas