La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 37 balizas V16 en Fraga

Un hombre de 41 años ha sido detenido por la Guardia Civil por haber sustraído una caja con 37 balizas V16 de un establecimiento comercial de Fraga (Huesca). El valor de la mercancía asciende a 1.500 euros y únicamente se han podido recuperar seis dispositivos puesto que el resto ya habían sido vendidos.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, han llevado a cabo el arresto de este vecino de la Comarca del Bajo Cinca como supuesto autor de un delito de hurto.

El pasado 15 de enero, el Puesto de la Guardia Civil de Fraga tuvo conocimiento de este ilícito y, cinco días después agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Fraga, junto con efectivos del Puesto de Fraga, tras la realización de las actuaciones encaminadas para la averiguación de los hechos acaecidos, procedieron a la detención de esta persona como posible autora de un delito de hurto. En el momento de su arresto pudieron recuperar seis balizas, pues el resto ya las había vendido.

Noticias relacionadas

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga junto con el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyeron las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Fraga, decretando la Autoridad Judicial libertad con cargos para el detenido.