Homicidios detiene en Cuarte de Huerva a un hombre y una mujer por el tiroteo de Parque Goya

Menos de 48 horas después del grave tiroteo de Parque Goya, el Grupo de Homicidios ya ha detenido a dos personas por su presunta participación en este violento ataque que mantiene en la uci a una mujer tras ver perforado su estomógo e hígado por impacto de bala. Ha sido esta tarde en Cuarte de Huerva. Sobre las 20.00 horas se ha detenido a un hombre y a una mujer además de practicarse un registro domiciliario en este mismo municipio zaragozano. La investigación, eso sí, permanece abierta y no se descartan más detenciones según han confirmado fuentes policiales a este diario.

Desde el municipio zaragozano han sido trasladados ambos hasta dependencias policiales a la espera de que puedan pasar a disposición judicial en los próximos días, en un plazo máximo de 72 horas desde que se ha desarrollado el operativo a lo largo de la tarde de este lunes 26 de enero. En el atestado que se entregará en el Juzgado de Guardia se acompañarán los informes médicos de las dos víctimas, dos hermanos que resultaron heridos en una vivienda de la calle Julián Gallego (25).

La peor parte se la llevó la mujer porque la bala perforó su estómago e hígado, lo que obligó a intervenirle de urgencia esa misma madrugada para extraerle el proyectil o los proyectiles. Su hermano ingresó en Urgencias y desde allí fue derivado a Traumatología por lesiones en la pierna. Entre las hipótesis que barajan los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios se encuentra un ajuste de cuentas entre miembros de un mismo clan.