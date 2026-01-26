Juzgado el líder de los Trinitarios en Zaragoza: "Era el patrón normal del tráfico de drogas"

Primer juicio contra la banda latina de los Trinitarios en Zaragoza. La Audiencia ha juzgado este lunes a quien la Policía considera su líder, Starling S. C. (alias Tigrefresa) y a un subordinado, Amilkar Noel S. C., por su pertenencia a una de las bandas "más peligrosas" de las asentadas en España según la Brigada de Información. Pero ambos se han sentado también en el banquillo por un delito de tráfico de drogas, pues el Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes cruzó sus pesquisas al investigar la venta de hachís en una vivienda de la calle Casta Álvarez de la que también se han declarado inocentes Tigrefresa y Amilkar Noel S. C.

"Empezamos a hacer trabajo de campo en abril de 2023. Era el patrón normal del tráfico de drogas: el tránsito de personas era constante, la gente tomaba medidas de precaución al llegar, permanecían unos minutos (en el edificio) y salían", ha detallado uno de los agentes que participó en la investigación de estos mismos hechos tras recibir las primeras informaciones a finales de 2022. Tanto es así que a cuatro compradores les interceptaron sendas dosis de droga tras abandonar el inmueble situado en el Gancho. "No interceptamos a todos los compradores para no fastidiar el operativo", ha apostillado uno de sus compañeros sobre el desarrollo de la investigación, que se culminó el 7 de junio de 2023.

"Mucho dinero en efectivo"

En el registro de la vivienda hallaron 93 gramos de hachís, "mucho dinero en efectivo" (7.741 euros), "los efectos necesarios para el tráfico de drogas" (básculas de precisión) o armas blancas como machetes y katanas. En el caso de Amilkar Noel S. C. ha defendido que la sustancia intervenida era para su consumo y Tigrefresa ha aclarado que él vivía allí temporalmente tras haberse "peleado" con su madre. "Siempre llevábamos a muchos amigos para jugar a la Play", ha defendido sobre el trasiego de personas en ese mismo inmueble, donde también residía el hermano de Amilkar Noel aunque no ha comparecido en la vista tras expulsado a Nicaragua en 2024.

Ambos solo han declarado a preguntas de sus abogados, los letrados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez Herrero, quien ha solicitado su absolución ante el tribunal de la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. La Fiscalía ha solicitado la imposición de cuatro años de cárcel por el delito de tráfico de drogas y otros 18 meses de prisión por el delito de pertenencia a organización criminal. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. El juicio ha quedado visto para sentencia.