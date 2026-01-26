Un 'kamikaze' en Huesca: varios conductores alertan de la presencia de un conductor en sentido contrario en dos autovías
La Guardia Civil activó un dispositivo de localización pero no logro dar con él
Las carreteras aragonesas se libraron este pasado domingo, al final de la tarde, de un susto que podría haber tenido consecuencias graves. Varios conductores alertaron al 112 de la presencia de un kamikaze en la A-23, primero, y después en la A-22, a su paso por Huesca, circulando en dirección contraria. En concreto, los denunciantes iban en dirección Huesca y el otro conductor en sentido Lérida.
En ese momento, la Guardia Civil activó un dispositivo de localización que no dio resultado, por lo que el kamikaze logró salir indemne y, por suerte, no hubo que lamentar siniestros.
Además, la Benemérita no recibió información sobre la matrícula ni demasiados datos, por lo que es prácticamente imposible que logren localizarlo.
