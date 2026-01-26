Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un 'kamikaze' en Huesca: varios conductores alertan de la presencia de un conductor en sentido contrario en dos autovías

La Guardia Civil activó un dispositivo de localización pero no logro dar con él

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Las carreteras aragonesas se libraron este pasado domingo, al final de la tarde, de un susto que podría haber tenido consecuencias graves. Varios conductores alertaron al 112 de la presencia de un kamikaze en la A-23, primero, y después en la A-22, a su paso por Huesca, circulando en dirección contraria. En concreto, los denunciantes iban en dirección Huesca y el otro conductor en sentido Lérida.

En ese momento, la Guardia Civil activó un dispositivo de localización que no dio resultado, por lo que el kamikaze logró salir indemne y, por suerte, no hubo que lamentar siniestros.

Además, la Benemérita no recibió información sobre la matrícula ni demasiados datos, por lo que es prácticamente imposible que logren localizarlo.

