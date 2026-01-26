La víctima del tiroteo de Parque Goya sigue en la uci: tiene perforados el estómago y el hígado

Una de las dos víctimas del tiroteo de Parque Goya, en Zaragoza, tiene perforados el estómago y el hígado, dos órganos situados en el abdomen en los que penetraron la bala o las balas que dispararon sus atacantes. La mujer fue la peor parada de este grave suceso, por lo que tuvo que ser intervenida de madrugada para extraerle el proyectil o los proyectiles que dispararon sus atacantes sobre las 21.45 horas del pasado sábado. Por el momento continúa ingresada en la uci con pronóstico reservado mientras que su hermano fue derivado a la planta de Traumatología tras resultar herido en la pierna en este mismo tiroteo, que tuvo lugar en una vivienda de la calle Julián Gállego (25).

En el esclarecimiento de los hechos trabajan los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios, quienes manejan varias hipótesis como un ajuste de cuentas entre miembros de un mismo clan. Por el momento no se ha practicado ninguna detención aunque los agentes avanzan en sus pesquisas desde el mismo día de los hechos, cuando ya se entrevistaron con un familiar de las dos víctimas y con un vecino del inmueble que fue testigo de la huida de los pistoleros. En estos interrogatorios, de hecho, se pudo obtener cierta información de valor a la hora de identificar a los posibles autores de los disparos.

Registro domiciliario

En el interior del domicilio trabajaron sus compañeros de Policía Científica para intentar recabar más información de lo que allí había sucedido. En torno a las 21.45 horas se realizaron varias llamadas a la sala del 091 para comunicar que se habían escuchado varios disparos. Por eso se activaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, aunque a la llegada de los agentes ya no había rastro de los agresores, que se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Pero no se les pudo localizar a pesar de que se peinó la zona en su búsqueda.

Hasta el lugar de los hechos también se trasladaron dos ambulancias, que derivaron a las víctimas a sendos centros hospitalarios de la ciudad. En el caso del varón ingresó en Urgencias y fue derivado a Traumatología por lesiones en la pierna. Mucho más crítica fue la situación de su hermana, quien permanece en la uci con pronóstico reservado desde entonces. Tanto es así que esa misma madrugada requirió de intervención quirúrgica al verse perforado su estómago y su hígado, unas lesiones de gravedad que reflejan los primeros informes médicos que se remitirán al Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en funciones de guardia la noche del 24 de enero.