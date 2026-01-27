La Fiscalía belga imputa por asesinato al novio de una mujer que desapareció en Colungo en 2009

La Fiscalía de la localidad belga de Namur (sur) ha anunciado este martes que ha imputado por asesinato a la pareja y padre de los dos hijos de Françoise Dasnois, una mujer belga desaparecida desde 2009 a sus 48 años, cuando se encontraba en Colungo (Huesca). El presunto asesino, nacido en 1964 en el suroeste de Francia, se encuentra en libertad condicional, agregó el Ministerio Público en una información que difundió la agencia BELGA.

Natural de Fosses-la-Ville, en la provincia de Namur, Françoise Dasnois no ha vuelto a dar señales de vida desde el 12 de julio de 2009, cuando desapareció durante una excursión familiar en Colungo (Huesca).

La mujer se encontraba practicando senderismo en compañía de su pareja e hijos, cuando al acceder a la pista de Cumarda, en el término municipal de Colungo, comunicó a su familia que se encontraba cansada y desistió de continuar la ruta. A las 20.30 horas de aquel día el novio de la senderista comunicó al servicio 112 SOS Aragón que al haber concluido la excursión familiar, ésta no se encontraba en Colungo.

Tras años sin novedades, entre 2024 y 2025 se llevaron a cabo nuevas diligencias de investigación a petición de la fiscalía de Namur y el caso pasó a fase de instrucción en abril de 2025, explicó el Ministerio Público.

Meses después, el pasado 21 de noviembre, el sospechoso fue interrogado por el juez y resultó imputado por asesinato.

Las autoridades continúan investigado para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos e intentar localizar a la víctima, cuyo cuerpo nunca fue hallado pese a las batidas de la Guardia Civil de Montaña con perros y helicópteros.