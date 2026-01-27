La Justicia 'blinda' a otra víctima del hombre que dio una paliza a su hija de tres años en Zaragoza

Arturo LL. T., un vecino de Zaragoza detenido hace dos semanas por agredir con "extrema gravedad" a su pareja y a su hija de tres años, tiene varios frentes abiertos en el ámbito de la violencia de género. A este último episodio que le ha llevado a prisión se suma un largo periplo judicial tras la ruptura con su anterior pareja, quien ostenta la guardia y custodia de dos hijos en común sobre quienes se había dictado un régimen de visitas. Pero ni a estos menores ni a su expareja podrá verles en un plazo mínimo de un año porque se acaban de denunciar unas amenazas, que la quería "colgar como un cerdo", "torturarla" y "matarla" según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

Y es que un juzgado catalán ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros además de la suspensión del régimen de comunicación de visitas. Es la respuesta a la denuncia por amenazas que ha interpuesto esta mujer después de que uno de sus hijos le comunicara que había sido testigo de la agresión que le ha llevado a la cárcel de Zuera. "No se puede obviar la gravedad de los hechos denunciados, en tanto que nos encontramos ante unas amenazas graves, siendo además que resulta una más que patente obsesión del denunciado por localizar a la denunciante y a sus hijos en común", recoge el auto dictado por el juez.

"Empecinado en matarla"

Es una conclusión que sostiene el juez al escuchar la grabaciones que la segunda víctima remitía a esta mujer, "indicando expresamente que está empecinado en matarla y torturarla" así como en "poder localizar su domicilio, lugar de trabajo y centro escolar al que acuden los hijos en común". "Ha señalado que las Navidades pasadas sus hijos estuvieron en compañía del denunciado, en el domicilio de este en Zaragoza, y que presenciaron cómo el denunciado agredió a su pareja y su hija de tres años", se desprende del escrito.

"No se puede obviar la gravedad de los hechos denunciados, en tanto que nos encontramos ante unas amenazas graves, siendo además que resulta una más que patente obsesión del denunciado por localizar a la denunciante y a sus hijos en común (...) No hay que omitir que existen indicios de que los menores presenciaron la agresión por la que el denunciado está siendo objeto de investigación en otro procedimiento", continúa este mismo auto judicial en alusión a la agresión que le llevó a prisión el 14 de enero.