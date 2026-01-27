Un detenido por robar de un tirón el bolso a una mujer en Zaragoza

El robo de un bolso a una mujer en Las Delicias ha llevado esta tarde a desplegar un importante despliegue policial en la urbanización de Parque Roma y sus alrededores. Ha sido sobre las 16.30 horas de este martes 27 de enero. Dos varones han asaltado a la víctima en la calle Vicente Berdusán y le han robado el bolso de un tirón según ha podido saber este diario. Hay un detenido y en estos momentos se está buscando al segundo de los autores de este robo con violencia.

Unas cinco patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana se han desplazado hasta el lugar de los hechos tras la llamada que se ha recibido en la sala de emergencias del 091. En unas escaleras de la urbanización de Parque Roma se ha podido ver cómo los agentes han interceptado a uno de los ladrones mientras que sus compañeros han peinado la zona en busca del otro asaltante sin que conste que se le haya detenido.

Han sido unas labores de búsqueda que han centrado en las calles Moncayo, José Pascasio Escoriaza, Asturias y otras cercanas gracias a la información que han facilitado algunos de los testigos de los hechos. De esta forma se ha podido detener a uno de los dos ladrones, por lo que ha sido trasladado hasta dependencias policiales en calidad de autor de un delito de robo con violencia. Y es que el método del tirón exige el uso de violencia para su comisión.