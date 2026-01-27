Varios encapuchados roban en los estancos de Cariñena y Torres de Berrellén en cuatro días

Los estancos de dos pueblos zaragozanos han sufrido dos robos similares en apenas cuatro días. De los estancos de Cariñena y de Torres de Berrellén se han llevado abundante dinero en efectivo y paquetes de tabaco tras sendos robos perpetrados las madrugadas del 23 y del 27 de enero, respectivamente. En ambos casos, varios encapuchados llegaron hasta el lugar de los hechos a bordo de vehículos que constaban como sustraídos según ha podido saber este diario. En estos momentos no hay detenidos y la Guardia Civil está investigando lo sucedido.

Sobre las 03.00 horas del 23 de enero se cometió el primer robo en el estanco de Torres de Berrellén, situado en la avenida Goya (26). De allí se llevaron dinero en efectivo y tabaco en lo que fue un golpe muy rápido, pues la alarma del establecimiento se llegó a activar una vez que los ladrones echaron abajo la verja y fracturaron la cristalera. Pero allí ya no había nadie cuando el propietario del negocio se personó en el local para saber qué había pasado.

Otro robo en Cariñena

Por estos hechos se interpuso denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Casetas y de las pesquisas se hizo cargo Policía Judicial, una investigación en la que se cuenta con las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas a la entrada de Torres de Berrellén. En el transcurso de sus averiguaciones se ha tenido conocimiento este martes de la comisión de un robo muy similar, en esta ocasión, a unos 70 kilómetros de distancia. Ha sido esta madrugada en Cariñena, sobre las 05.00 horas, cuando varios encapuchados han fracturado la cristalera del estanco.

Hasta el establecimiento de la calle Mayor han llegado los ladrones a bordo de dos vehículos que constaban como sustraídos, tal y como había sucedido apenas 96 horas antes en el estanco de Torres de Berrellén. En esta ocasión se han llevado unos 3.000 euros en efectivo y más de 10.000 euros en paquetes de tabaco con los que han dado a la fuga. Por este segundo robo ya se ha interpuesto denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Cariñena y no se descarta que sea la misma banda que asaltó el estanco de Torres de Berrellén.

Muy cerca de allí, pero a mediados de noviembre en la comarca de Valdejalón, una banda de ladrones se llevó unos 8.000 euros de un estanco de Alfamén con el mismo modus operandi. De allí huyeron con un Nissan Qashqai que habían robado en una nave de La Almunia de Doña Godina. Esa misma madrugada también se robaron 150 jamones en un secadero de Encinacorba, donde realizaron un butrón con una máquina de las obras de la línea del ferrocarril.