El 'clan Altimasveres' está detrás del tiroteo de Parque Goya

Los detenidos del tiroteo de Parque Goya pertenecen al clan Altimasveres, un apellido que desde hace décadas viene protagonizando episodios violentos en varios rincones del país. En esta ocasión ha sido su ramificación en Zaragoza la que se ha visto envuelta en un grave suceso que el pasado sábado dejó dos heridos por arma de fuego, dos hermanos que ingresaron en el hospital con un pronóstico de mayor gravedad en el caso de la mujer al ver perforado su estómago y su hígado. Precisamente ayer fue trasladada a planta tras permanecer dos días ingresada en la uci.

Allí se le intervino quirúrgicamente para extraerle el proyectil o los proyectiles que dañaron los dos órganos abdominales mientras que su hermano ingresó en Urgencias y de allí fue derivado a Traumatología al presentar lesiones en la pierna. En ambos casos su evolución ha sido favorable en las 72 horas posteriores a los hechos, un periodo de tiempo en el que el Grupo de Homicidios ya ha detenido a un hombre y a una mujer implicados en el tiroteo. Fue este lunes en Cuarte de Huerva, sobre las 20.00 horas.

Hasta allí les llevaron sus pesquisas tras las primeras entrevistas que mantuvieron el mismo día de los hechos en la calle Julián Gallego (25). Entonces pudieron interrogar a un familiar de las víctimas y a varios testigos de la huida de los pistoleros, quienes se fugaron a bordo de un vehículo que les esperaba a las puertas de este mismo inmueble. Por eso la investigación permanece abierta a la espera de que se puedan practicar más detenciones por este tiroteo, sobre el que se baraja un ajuste de cuentas entre otras hipótesis.

En los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando permanecen los dos detenidos a la espera de que puedan pasar a disposición judicial. En el caso de que sea este miércoles lo harán ante el Juzgado de Instrucción número 9 y en el caso de que sea mañana lo harán ante el Juzgado de Instrucción número 10. En cualquier caso las pesquisas las dirige el Juzgado de Instrucción número 5 al encontrarse en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos.