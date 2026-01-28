El juez deja en libertad a la mujer que agredió a un médico tras una muerte por sobredosis en Zaragoza

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, la jueza Beatriz Balfagón, ha puesto en libertad a J. C. P., la mujer que agredió a un médico tras la muerte por sobredosis de un hombre con quien había estado consumiendo sustancias estupefacientes. Fue este martes cuando la Policía trasladó a la joven colombiana hasta el Juzgado de Guardia, adonde llegó en calidad de autora de un delito de lesiones y de un delito de atentado a la autoridad. Y es que J. C. P. golpeó al doctor en la cabeza con una botella de cristal, una agresión que obligó a los servicios sanitarios a atrincherarse en una habitación de la vivienda.

Por eso llamaron al 091 y se personaron allí varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos encontraron a la detenida en este mismo domicilio de la calle Copérnico (4). Al entrevistarse con los sanitarios les contaron que esa joven había agredido a uno de ellos una vez que le había confirmado la defunción del varón al que se había intentado reanimar. Pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

La autopsia

Los servicios médicos se encontraron inconsciente a este hombre tras la llamada que realizó la misma J. C. P. sobre las 15.00 horas del 25 de enero. En el lugar de los hechos se pudo comprobar que el cadáver no presentaba signos de violencia, aunque un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo lo trasladó hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia. Esa tarde se encontraba de guardia el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, el órgano judicial que dirigirá las pesquisas contra la joven detenida.

De ese domicilio salió engrilletada la mujer tras comprobar los agentes que lo relatado por los servicios sanitarios era cierto. Y es que la víctima presentaba lesiones en el rostro tras recibir el impacto de una botella de cristal. Por eso fue detenida por un delito de lesiones y por un delito de atentado a la autoridad. A un centro médico se desplazó el doctor para que le realizaran un parte que aportó en su denuncia.