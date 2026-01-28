El juez envía a prisión a un hombre y deja en libertad a su mujer por el tiroteo de Parque Goya
El Grupo de Homicidios les atribuye cuatro delitos, tentativa de homicidio, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal
E. D. T. ha ingresado en prisión mientras que su mujer, M. A. V., ha quedado en libertad por el tiroteo del pasado sábado en Parque Goya. Así lo ha resuelto la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza apenas 48 horas después de que el Grupo de Homicidios detuviera al matrimonio en Cuarte de Huerva. Hasta el Juzgado de Guardia han sido conducidos ambos en calidad de autores de cuatro delitos, de tentativa de homicidio, de lesiones, de tenencia ilícita de armas y de pertenenencia a organización criminal.
Los dos detenidos se han acogido a su derecho a no declarar en presencia del ministerio fiscal, de su abogado defensor y de la jueza Gema Luengo, quien ha dictado un auto de prisión sobre E. D. T. que se hará efectivo esta noche con su ingreso en la cárcel de Zuera.
