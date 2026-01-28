Una mujer agrede a un médico tras la muerte de un hombre por sobredosis en Zaragoza

Una intervención rocambolesca. Una ambulancia acudió este domingo a un piso del barrio Oliver para reanimar a un hombre que había sufrido lo que parecía tratarse de una sobredosis de droga. Pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas y solo se pudo certificar su fallecimiento en presencia de la moradora de la vivienda, una mujer colombiana de unos 30 años que había estado consumiendo sustancias estupefacientes con el difunto. De inmediato reaccionó con ira y golpeó al doctor en la cabeza con una botella de cristal hasta que se logró expulsarle de esa misma habitación, donde el equipo médico se atrincheró hasta la llegada de la Policía según ha podido saber este diario. Al final fue detenida.

Fue sobre las 15.00 horas del 26 de enero cuando una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana se dirigió a una vivienda de la calle Copérnico (4) tras informarles de lo que allí había sucedido. En el interior de este mismo domicilio se encontraron a la detenida mientras que los servicios sanitarios permanecían atrincherados en una de las habitaciones. Al entrevistarse con ellos les contaron que esa joven había agredido a uno de ellos una vez que le había confirmado la defunción del varón al que había intentado reanimar.

Confirmación de la muerte

Los servicios médicos se encontraron inconsciente a este hombre tras la llamada que realizó la mujer que luego fue detenida. En el lugar de los hechos se pudo comprobar que el cadáver no presentaba signos de violencia, aunque un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo lo trasladó hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia. Fue un traslado que autorizó el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza al encontrarse en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos.

De ese domicilio salió engrilletada la mujer tras comprobar los agentes que lo relatado por los servicios sanitarios era cierto. Y es que la víctima presentaba lesiones en el rostro tras recibir el impacto de una botella de cristal. Por eso fue detenida por un delito de lesiones y por un delito de atentado a la autoridad. A un centro médico se desplazó el doctor para que le realizaran un parte que ha aportado en su denuncia.