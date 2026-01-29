Más robos en coches en Zaragoza: otro detenido por sustraer balizas, taladros y tarjetas bancarias

Otro detenido por robar en coches en Zaragoza. La Policía detuvo este lunes a un hombre a quien le imputan hasta 23 robos en vehículos estacionados en diversos barrios de la ciudad. Entre los efectos sustraídos constan balizas v-16, taladros, radiales, dispositivos electrónicos e incluso tarjetas bancarias, pues este individuo llegó a utilizar una de estas mismas tarjetas para realizar varias compras en establecimientos de la zona. Solo unos días antes, el 18 de enero, fue detenido in fraganti cuando robaba en dos coches en la calle Santa Lucía.

Como ya sucediera entonces, este lunes volvió a quedar en libertad tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia. La investigación permanece abierta para aclarar si el detenido está relacionado con otros hechos similares que se vienen sucediendo en la capital aragonesa desde hace semanas según ha ido informando este diario. En Las Delicias, por ejemplo, se ha constatado "un aumento exponencial" con un crecimiento superior al 85% respecto al periodo anterior.

Más detenciones

Tanto es así que entre las madrugadas del 4 y del 8 de enero se sorprendió a dos ladrones en las calles Domingo Rahm y Duquesa Villahermosa. Apenas una semana después, el día 16, unos vecinos de la calle Lastanosa retuvieron a un ladrón a quien sorprendieron robando en un garaje de esta misma vía. En este aparcamiento también comprobaron que otros tres vehículos estaban abiertos y con el interior revuelto.

A principios del mes de diciembre ya se detuvo a un viejo conocido de la Policía a quien se imputaron unos 40 robos en vehículos, algunos de ellos cometidos en garajes de urbanizaciones de Las Delicias y del entorno de Universidad. Entre todos ellos constan los robos cometidos en Residencial Condes de Aragón II, donde se vandalizaron once vehículos en dos noches distintas, la del 14 y la del 22 de octubre de 2025.